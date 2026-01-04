Piero Pelù e Gianna Fratta si separano: "Storia definitivamente, legalmente e rispettosamente finita"

Il rocker fiorentino Piero Pelù e la direttrice d'orchestra e pianista Gianna Fratta si sono separati. A darne notizia attraverso una storia sui suoi canali social è stato lo stesso Pelù. La coppia si era sposata nel settembre 2019 a Firenze. "Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita", ha rivelato Pelù spiegando di scrivere il messaggio "perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me. Per evitare quindi che notizie false e/o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto".