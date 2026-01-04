Piero Pelù e Gianna Fratta si separano: "Storia definitivamente, legalmente e rispettosamente finita"

A darne notizia attraverso una storia sui suoi canali social è stato il rocker fiorentino
PIERO PELU' E GIANNA FRATTA © Instagram
Il rocker fiorentino Piero Pelù e la direttrice d'orchestra e pianista Gianna Fratta si sono separati. A darne notizia attraverso una storia sui suoi canali social è stato lo stesso Pelù. La coppia si era sposata nel settembre 2019 a Firenze. "Vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita", ha rivelato Pelù spiegando di scrivere il messaggio "perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me. Per evitare quindi che notizie false e/o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto".
"Abbiamo passato anni molto belli insieme - ha proseguito nel messaggio - ma ora le nostre strade si sono separate. La vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco, non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima. In un'epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa. Grazie a tutte e a tutti".