Bimba veste i panni delle "supereroine" per aiutare la nonna a sconfiggere il cancro
© ipa | Nei panni di Malala
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Lucy Davis ha scelto di raccontare pubblicamente una parte della sua vita che per un anno e mezzo aveva deciso di tenere lontana dai riflettori. L'attrice britannica, 53 anni, conosciuta soprattutto per aver interpretato Dawn Tinsley nella versione originale di The Office, ha rivelato attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram di essere affetta da un tumore al seno al quarto stadio, ormai diffusosi alle ossa. Una diagnosi che, come ha spiegato lei stessa, non lascia spazio a una cura definitiva.
Davis ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi circa un anno e mezzo fa. Il tumore al seno era già al quarto stadio e aveva sviluppato metastasi alla colonna vertebrale, all'anca destra e alle costole. "Il cancro è incurabile ed è troppo tardi per la chemio", ha raccontato con estrema chiarezza.
L'attrice ha voluto ripercorrere anche l'inizio della vicenda, soffermandosi su un segnale che inizialmente non le era sembrato particolarmente preoccupante. Quello che aveva percepito non era infatti un nodulo evidente, ma una piccolissima zona dura, quasi impercettibile. Proprio per questo Davis ha scelto di trasformare la propria esperienza in un invito alla prudenza: "Non ignorate nulla, fate controllare tutto".
Nonostante la gravità della malattia e la consapevolezza della prognosi, Davis ha raccontato di voler utilizzare il tempo che le rimane nel modo più sereno possibile. La sua prospettiva non è quella di lasciarsi definire dalla diagnosi, ma di continuare a cercare qualcosa di positivo anche nelle esperienze più dolorose. "Mi piace sempre trovare un insegnamento in ogni cosa negativa che accade", ha spiegato.
La presenza delle metastasi comporta infatti conseguenze fisiche importanti. Davis ha raccontato che il dolore può essere molto intenso e che per lei stare in piedi o camminare a lungo è diventato difficile. In alcune occasioni deve quindi ricorrere a una sedia a rotelle. Anche davanti a questa limitazione, però, l'attrice non ha rinunciato alla sua ironia. Rivolgendosi scherzosamente a chi potrebbe incontrarla mentre si sposta sulla carrozzina, ha scritto che può tranquillamente darle una spinta. Un modo per continuare a trattare la quotidianità con quella leggerezza che considera una delle proprie principali risorse.
Proprio l'umorismo, secondo Davis, è stato uno degli strumenti più importanti per affrontare la malattia. L'attrice ha raccontato di aver chiesto ad amici e familiari di continuare a prenderla in giro il più possibile, cosa che, ha ammesso, riescono a fare molto bene.
Soprattutto, Davis ha chiesto alle persone che le stanno accanto di non trattarla come una persona malata. "Non c'è nulla che ti faccia sentire più male del venire trattati come se stessi male", ha spiegato, sottolineando quanto sia importante per lei conservare un rapporto il più possibile normale con chi ama.
Nel suo messaggio c'è spazio anche per una riflessione sulla morte. Davis ha detto di non avere paura di quello che arriverà e di sentirsi in pace con questa prospettiva. Ha inoltre ricordato Gracie, il suo cane scomparso, dicendo che potrà rivederla prima di quanto avesse immaginato. Per l'attrice, lasciare il proprio corpo fisico equivale semplicemente a "tornare a casa". La sofferenza maggiore, ha spiegato, sarà piuttosto quella dei suoi familiari, perché a suo giudizio il lutto sarà molto più difficile per loro che per lei.
La diagnosi non ha cancellato i progetti che considera importanti. Davis ha assicurato che continuerà a impegnarsi per i diritti degli animali, una causa alla quale tiene particolarmente, e ha manifestato anche il desiderio di proseguire la propria attività professionale.
Recitare, del resto, rappresenta ancora una delle più grandi gioie della sua vita. L'attrice ha ribadito di sentirsi perfettamente in grado di continuare a lavorare e di non voler rinunciare a una parte così importante della propria identità.
Lucy Davis è diventata famosa soprattutto grazie al ruolo di Dawn Tinsley nella versione originale britannica di "The Office", la serie ambientata tra i dipendenti della cartiera Wernham Hogg. Nello show, creato da Ricky Gervais e Stephen Merchant, Gervais interpretava il manager David Brent.
Figlia del comico Jasper Carrott, Davis ha poi lavorato anche per quasi dieci anni nella serie radiofonica della BBC Radio 4 "The Archers", dove ha interpretato Hayley Jordan. Sul grande schermo è apparsa inoltre nella commedia del 2004 "Shaun of the Dead", al fianco di Simon Pegg.
La confessione dell'attrice ha suscitato numerose reazioni sui social. Tra le persone che hanno commentato il suo messaggio c'è anche Ricky Gervais, che ha lasciato un cuore rosso sotto il post. Jenna Fischer, interprete di Pam Beesly nella versione statunitense di "The Office", le ha invece scritto: "Ti voglio molto bene".
Anche il giornalista e conduttore televisivo Piers Morgan ha voluto esprimere la propria vicinanza, definendo la notizia devastante e sottolineando il coraggio dimostrato da Davis nel parlare pubblicamente della propria malattia. Morgan ha rivolto il proprio sostegno all'attrice e alla sua famiglia.
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Nella parte conclusiva del suo lungo messaggio, Davis ha scelto di rivolgersi direttamente alle persone che stanno vivendo un percorso simile al suo. Ha augurato loro ogni bene, ricordando quanto il cancro possa chiedere a una persona sia dal punto di vista fisico sia da quello mentale.
L'attrice ha infine rivendicato il diritto di ciascuno ad affrontare la malattia secondo le proprie modalità, senza sentirsi obbligato a seguire un unico modello. Poi ha salutato i suoi sostenitori con poche parole, semplici ma particolarmente significative: "Tanto amore a tutti voi".