"Ho così costruito mentalmente una coreografia di ballo, mentre trattenevo il respiro facevo ballare la macchina ed ero tranquilla. E per aiutare tutti i pazienti oncologici debilitati dalle cure, nel 2023, ha fondato Dance for Oncology, il primo percorso di ballo presentato e approvato dal ministero della Salute. Lezioni di ballo gratuite, in tutta Italia, con una valenza sia terapeutica che riabilitativa perché i pazienti imparano movimenti ed esercizi tesi a ridare forza, equilibrio e stabilità. Ma il fine ultimo è imparare ad accettare se stessi e la malattia, a non farsi abbattere. La danza è da sempre la mia salvezza. Può esserlo anche per gli altri".