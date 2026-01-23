Carolyn Smith: "Il cancro è tornato per la terza volta, sono viva grazie a medicina e danza"
"Dovete fare prevenzione. E' importantissimo", è l'appello della coreografa alla vigilia dell'iniziativa benefica dell'Airc "Arance della salute"
© Ansa
"Il cancro è tornato per la terza volta, ma, se sono viva, è grazie ai progressi fatti dalla scienza e all'impegno dei ricercatori". Così Carolyn Smith, testimonial dell’Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, sabato 24 gennaio in tremila piazze per l'iniziativa benefica "Arance della Salute", dopo aver annunciato in tv il ritorno di una recidiva. Dal 2015 combatte con la malattia. "La danza è la mia salvezza", sottolinea, presentando anche un progetto dedicato a tutti i pazienti oncologici, mentre a cuore le sta un messaggio che ripete sempre, anche dopo aver "dovuto cominciare di nuovo il mio percorso oncologico". "Dovete fare prevenzione. E' importantissimo", sottolinea.
La danza come terapia
"Ora sono felice, perché dopo le cure mi sento veramente bene. L'8 novembre, un ciclo di 30 radioterapie. Ne ho fatte due al giorno. Durante la Tac, l'esame che serve per vedere dimensioni, forma e posizione del tumore, bisognava che trattenessi il fiato e ho avuto degli attacchi di panico. Li ho sconfitti usando un metodo che poi mi ha aiutato tantissimo: il ballo", afferma a Il Corriere della Sera Carolyn Smith.
"Ho così costruito mentalmente una coreografia di ballo, mentre trattenevo il respiro facevo ballare la macchina ed ero tranquilla. E per aiutare tutti i pazienti oncologici debilitati dalle cure, nel 2023, ha fondato Dance for Oncology, il primo percorso di ballo presentato e approvato dal ministero della Salute. Lezioni di ballo gratuite, in tutta Italia, con una valenza sia terapeutica che riabilitativa perché i pazienti imparano movimenti ed esercizi tesi a ridare forza, equilibrio e stabilità. Ma il fine ultimo è imparare ad accettare se stessi e la malattia, a non farsi abbattere. La danza è da sempre la mia salvezza. Può esserlo anche per gli altri".
Nell'intervista a Il Corriere della Sera, Carolyn Smith torna indietro nel tempo, alla scoperta del cancro. "Stavo giocando con i miei due yorkshire - ricorda, - e uno di loro, Scotty, continuava a saltarmi sul seno sinistro. Era già successo altre volte: batteva con il naso sul mio corpo e poi risultava che lì c'era qualcosa che non andava. Così mi sono tastata e ho sentito qualcosa... Gli esami hanno evidenziato un tumore, aggressivo e di grandi dimensioni. E sono stata sottoposta a mastectomia radicale".