Carolyn Smith rasa i capelli: "Il tumore è tornato per la terza volta"

Carolyn Smith deve affrontare una nuova battaglia contro il tumore.

La ex ballerina lo annuncia sui social sempre con il sorriso e il coraggio che la contraddistinguono. Si mostra in un video con i capelli rasati a zero in cui dice ai fan: “Purtroppo, ho dovuto ricominciare le terapie, perché i medici mi hanno detto che così devo fare. Ho un piccolo percorso da fare, come al solito smile e con andiamo avanti con qualche momento di fragilità più di prima, ma io non mollo”.