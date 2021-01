Carolyn Smith ha buone e cattive notizie: "Non c'è più segno del tumore, ma non è finita purtroppo..."

Da cinque anni e mezzo lotta contro un tumore al seno e in questi giorni finalmente Carolyn Smith ha ricevuto una bella notizia. Giovedì scorso si è sottoposta ad una Tac di controllo e non appena ha ricevuto il risultato ha voluto informare i suoi follower su Instagram sulle sue condizioni: "La buona notizia è che non c'è più segno del tumore", scrive la coreografa di "Ballando con le Stelle", che aggiunge pero: "C'è anche una notizia meno buona...".

La Smith ha aggiornato il suo appassionato pubblico quindi con due notizie, una buona e una meno buona, come ha spiegato lei stessa nel suo italiano non proprio perfetto: "Scusa per il ritardo ma non era in grado di dare un quadro completo ed non ero nel mentalità̀ giusto per fare un video. Ero troppo giù", ha esordito Carolyn pubblicando un video: "Good news:- non c’è il segno del tumore. Meno good news: ho un infiammazione e un po’ di cellule (non tumorale) che non si sa cosa sono....".

La coreografa ha poi continuato il suo post spiegando quali soluzioni ritiene possibili: "1) fare 2 mese di pausa poi di nuovo TAC E PET a marzo. Questa mi spaventa perché significa nel spazio di 14 mese fare 4 volte il PET e TAC. Troppi per mio gusto purché non fanno bene al corpo. O 2) continua con il TDM1 e fra 6 mese il TAC e PET, e fra tempo tieni sotto controllo le cellule e infiammazione.

Si spera la prossima volta che mi dicono “È FINITO”".

Quel che è certo è che la Smith non h nessuna intenzione di mollare: "Per ora si continua in modo positivo e fiducioso. Sono passati 5 anni e 4 mese… non sono arrivata qui per poi mollare...".