Luc Besson, archiviata inchiesta per stupro

Dopo nove mesi di indagini, è stata archiviata con un "non luogo a procedere" l'inchiesta per stupro aperta nella primavera del 2018 nei confronti del regista francese Luc Besson, in seguito alla denuncia di un'attrice. "Besson - ha scritto il suo avvocato Thierry Marembert - ha preso atto con soddisfazione della decisione del procuratore di non luogo a procedere sulle accuse di Sand Van Roy, che ha sempre formalmente smentito".