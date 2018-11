Luc Besson, altre cinque donne lo accusano di molestie

Nuovi guai in vista per Luc Besson. Dopo il caso dell'attrice belga-olandese Sand Van Roy, ora altre cinque donne hanno accusato il regista de "Il quinto elemento" di molestie sessuali. A renderlo noto il giornale francese "Mediapart", che ha raccolto le testimonianze delle presunte vittime. Tra queste una sua ex assistente, che ha dichiarato di essere stata ricattata sessualmente da Besson e di aver avuto tre incontri intimi.