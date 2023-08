La Nazione riporta la notizia, raccontando che le quattro ragazze si sono sistemate davanti all'ingresso del parco cittadino con tutta la pazienza del mondo, e trascorrono il tempo tra teli da spiaggia, seggioline pieghevoli, e i sacchi a pelo per la notte. "Sì, è da pazzi, lo sappiamo", acconsentono. Ma non sono delle neofite di questa situazione dato che le stesse sono state anche le prime della coda per le prime due edizioni dello stesso festival a Londra e Malaga.

Il festival a Lido di Camaiore

Dopo il successo delle prime due edizioni sold-out nelal capitale britannica (2021) e nella città andalusa (2022), il festival di un giorno ideato e curato da Louis Tomlinson, The Away From Home Festival, arriva quest’anno a Lido di Camaiore. L’evento vanta una line-up che include alcuni dei nomi del panorama del Regno Unito tra indie e punk rock, come Blossoms, oltre ai Cribs, gli HotWax e Andrew Cushin. Il festival sarà inoltre caratterizzato da dj set durante tutta la giornata di Abbie McCarthy di BBC Radio 1 e della leggenda dei Libertines Carl Barat. Louis Tomlinson si esibirà in un set speciale da headliner per chiudere la giornata.