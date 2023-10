Lorenzo Licitra torna "Libero", un grido di riscatto dalle situazioni tossiche

Il brano, scritto e composto da Giacomo Eva e prodotto da grnd e Giacomo Eva, è caratterizzato da un sound travolgente che si schiude in un ritornello da cantare a pieni polmoni, come se fosse un vero e proprio grido di liberazione.

Tgcom24

Nel testo l’artista racconta l'esatto momento in cui ci si slega da quelle situazioni tossiche che ci incastrano in dinamiche che, giorno dopo giorno, ci fanno sempre più male. L'esplosione, nella canzone, corrisponde al momento in cui si trova finalmente il coraggio di liberarsi e si ricomincia a vivere secondo le proprie regole.

"Libero non è solo una canzone, ma un messaggio - racconta Licitra - Un grido che spezza le catene che legano a situazioni e relazioni tossiche. Rimettermi in gioco è stato il primo passo di un percorso inedito in cui finalmente mi sento pienamente libero".

Lorenzo Licitra aggiunge, grazie a questo brano, una nuova tappa al suo percorso musicale già tracciato nell’ultimo anno grazie alla pubblicazione dei singoli "Eli Hallo" feat. Anggun e "Never Give Up". "Libero" racchiude infatti la grande voglia del cantautore di rinnovarsi e presentarsi al suo pubblico con nuova musica, frutto di rinnovata consapevolezza, portando sempre con sé la sua potente, ma raffinata voce e il suo timbro unico e intenso.