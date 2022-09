Arriva "Eli Hallo", il nuovo singolo di Lorenzo Licitra feat. Anggun

Un festival che mostra, festeggia e premia la bellezza della diversità che il cantautore, da sempre sensibile a queste tematiche, è felice di sostenere. Il video è inoltre impreziosito dalla straordinaria partecipazione di

Eleonora Abbagnato

, che regala momenti di danza sulle note della canzone.

Il brano è una speciale collaborazione con una grandissima voce del panorama musicale internazionale, che si affianca al timbro inconfondibile e versatile del giovane cantautore siciliano, e rappresenta la prima tappa del nuovo percorso musicale di Lorenzo Licitra.

“Eli Hallo racconta una storia personale e vera di grande amicizia", spiega Licitra. "Aver avuto la possibilità d'interpretare questo brano insieme a una delle voci più belle del panorama internazionale, come quella di Anggun, è per me un privilegio e sintomo di grande stima. Si tratta di un progetto importante in cui credo molto e al quale ho voluto dare un valore benefico. Abbiamo infatti l'onore di affiancare e dare supporto alla nuova campagna del Festival del Cinema Nuovo che si occupa dell’inserimento in comunità di ragazzi disabili, una causa a cui sono fortemente legato e che mi tocca personalmente".