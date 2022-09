Maneskin, nuova musica in arrivo: l'annuncio del prossimo singolo

Il singolo sarà disponibile dal 7 ottobre. Resta misterioso il titolo, che non è stato rivelato. L'annuncio è arrivato sui social del quartetto romano. Dopo aver dato appuntamento ai fan con un enigmatico video, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio nelle storie di Instagram hanno detto: "Non vediamo l'ora di poterlo condividere con voi, siamo eccitati e vi vogliamo bene".

"Ciao ragazzi, potete già pre-ordinare e pre-salvare il nostro nuovo singolo. E potrete vincere anche una litografia in edizione limitata", dice anche Damiano nel video social. Nella storia successiva pubblicata dai Maneskin, è presente la lista dei Paesi in cui è possibile partecipare all'estrazione del gadget in edizione limitata.

MISTERO SUL BRANO

Max Martin, Rami Yacoub, Sly e Justin Tranter

cover di

"If I can dream" di Elvis

- Intanto il mistero aleggia sulla nuova canzone. Oltre al titolo non si sa nemmeno se sia stato prodotto dalla collaborazione con, che avevano co-firmato con il quartetto "Supermodel". La canzone era stata seguita poi dalla, inserita nella colonna sonora del biopic di Baz Luhrmann dedicato alla leggenda del rock'n'roll.

IL TOUR

"Loud kids on tour"

- I Maneskin sono attualmente impegnati con iloltreoceano. Dopo aver conquistato il Sudamerica con date in Brasile, Argentina e Cile, il gruppo partirà per una lunga tournée attraverso Messico, Stati Uniti e Canada dove si esibiranno fino a metà dicembre: partenza da Città del Mexico il 26 ottobre per poi trasferirsi oltre il confine dal 31 ottobre a Seattle. Intanto i Maneskin sono tornati a New York, dove il 24 settembre si esibiranno al Global Citizen a Central Park . Lo show più grande del mondo che propone 24 ore di musica rock, pop, rap, soul dai palchi di tutti i continenti per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per raggiungere l’ambizioso obiettivo della fine della povertà estrema entro il 2030. Un concerto importante per il quartetto romano perché calcheranno lo stesso palco di Metallica, Mariah Carey, Jonas Brothers, Rosalía. Tutto questo mentre proseguono le lavorazioni dell'atteso seguito di "Teatro d'ira - Vol. I", l'ultimo album del gruppo, uscito nel 2021 dopo la vittoria della band al Festival di Sanremo 2021 con "Zitti e buoni".