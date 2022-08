Gabriele Rossi assente al compleanno di Gabriel Garko: ecco perché ha declinato l'invito dell'ex fidanzato

Ora l'attore e produttore ha spiegato perché ha deciso di non andare alla festa del suo ex fidanzato. Il 12 luglio Garko ha organizzatoper festeggiare l'importante traguardo e ha spedito l'invito a molti amici vip , tra cui Milly Carlucci, Manuel Bortuzzo, Eleonora Daniele, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Attilio Fontana, Francesca Manzini, Alessandro Zan, Rocco Casalino e Ludovico Fremont. Anche Gabriele Rossi sarebbe stato un ospite gradito, ma ha deciso di non andare.

Intervistato dal settimanale Chi, l'attore ha svelato: "Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi.

". Una scelta basata sulla riservatezza, dunque, che ricorda perfettamente il modo in cui i due hanno vissuto la loro relazione. La coppia, infatti, si è sempre nascosta dai riflettori, dai paparazzi e dalla curiosità del pubblico, soprattutto in considerazione del fatto che quando si frequentavano Garko non aveva ancora fatto il suo. Nonostante la fine della relazione d'amore, tra Gabriel e Gabriele sembra essere rimasto un bel rapporto di amicizia. "E' rimasto un grande affetto - ha detto ancora al giornale diretto da Alfonso Signorini -. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così rende felice anche me".

Ora Rossi sta vivendo la sua nuova relazione con

Lorenzo Licitra

, vincitore dell'edizione 2017 di X Factor. "Lo seguivo nel talent - ha raccontato Gabriele durante l'intervista -. Gli scrissi un messaggio motivazionale a fine programma. Da lì un caffè, poi un altro e il resto è storia". Rossi ha rivelato, infine, che il cantante non è geloso del suo passato. "Non avrebbe potuto esserlo perché la nostra storia è nata in concomitanza della bufera mediatica tra me e Gabriel".