Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono una coppia, la conferma ufficiale

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono fidanzati e fino ad ora non avevano fatto trapelare nulla della loro relazione. Ospite in tv, l'attore ed ex concorrente del "Grande Fratello Vip" lo ha confermato in maniera ufficiale: "Stiamo insieme da due anni quasi, viviamo insieme" ha raccontato Rossi, in passato legato a Gabriel Garko.