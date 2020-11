Gabriele Rossi: "Io e Gabriel Garko siamo stati amanti per quattro mesi, ci siamo amati tanto"

Dopo il coming out di Gabriel Garko, a "Live - Non è la d'Urso" per la prima volta in televisione l'ex compagno dell'attore, Gabriele Rossi, ha parlato della loro tormentata relazione. "Io e Gabriel siamo stati amanti per quattro mesi - rivela - lui stava insieme a un'altra persona e in quel periodo ci siamo frequentati, la nostra relazione è durata il tempo di una ripresa cinematografica".

Poi le loro strade si sono separate per ricongiungersi più avanti: "Dopo dieci anni da quella relazione siamo stati ufficialmente insieme - spiega - nel 2017 ci siamo rivisti ed abbiamo provato a stare insieme da fidanzati. La mia richiesta a Gabriel è stata che non avrei mai fatto passi indietro e che avrei voluto vivere liberamente la mia sessualità con i miei amici. Così abbiamo trovato un compromesso per poter vivere ‘liberamente’ i nostri amici senza bugie".