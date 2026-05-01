Brian May contro il consiglio comunale di Elstead per un campo di narcisi

Non è il primo problema per i tanto amati fiori di May. I narcisi piantati vicino alla chiesa si erano infatti rivelati di un colore diverso rispetto a quello previsto. "Ricordate quei 3.000 bulbi di narcisi? Beh, siamo fortunati: sono spuntati tutti e appaiono molto allegri nel sole di inizio primavera sul Church Green di Elstead. C'è solo un problema: non sono quelli che avevamo previsto. La visione era un mare di Ice Follies, color crema con trombe giallo pallido, in armonia con le pareti in pietra calcarea della chiesa e perfetti per le foto dopo i matrimoni. Ma non è andata così. A causa di un errore nella fornitura, abbiamo un mare di Golden Aura. All’inizio ero deluso, ma più guardo il risultato più penso che fosse destino. Questi narcisi molto tradizionali sembrano splendidi al sole e si integrano bene con quelli già presenti tra gli alberi" ha raccontato la pop star.