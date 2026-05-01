Brian May contro il consiglio comunale di Elstead per un campo di narcisi
Il chitarrista voleva trasformare un prato nel Surrey in una distesa colorata ma il piano è stato respinto
Brian May, storico membro dei Queen, si è visto respingere il suo piano per piantare migliaia di narcisi nel prato del villaggio di Elstead, nel Surrey. L'obiettivo era rendere più vivace e colorata l'area con una fioritura da più di mille bulbi. A rovinare i piani della pop star è arrivata la decisione del consiglio comunale di bloccare le operazioni di piantumazione. A rendere ufficiale lo stop ai lavori sono stati i possibili rischi per la viabilità. Secondo i funzionari del piccolo comune infatti, i fiori avrebbero potuto compromettere la sicurezza degli automobilisti.
La sorpresa
Il musicista, 78 anni, ha reagito con stupore alla decisione, lasciando intendere che non si darà per vinto: "Apparentemente l'obiezione principale è che le linee di visibilità sul prato saranno compromesse per il traffico. Facciamo fatica a immaginare come steli alti 18 pollici possano ostacolare la visuale di qualcuno, soprattutto quando il prato è normalmente circondato da veicoli parcheggiati, incluso un furgone dei gelati alto più di due metri. Per ora stiamo annullando con riluttanza i miei ordini di bulbi".
Esperimento riuscito
Lo scorso anno May aveva già promosso un'iniziativa simile nei pressi della chiesa di St. James (sempre ad Elstead), dove aveva donato e piantato migliaia di narcisi gialli. La distesa colorata aveva avuto un tale successo tanto da far pensare a un secondo possibile progetto.
Brian May
Linea consiglio
Il consiglio ha difeso la propria scelta, sottolineando la necessità di tutelare la sicurezza nelle strade e la fruibilità degli spazi pubblici. "Comprendiamo pienamente che questo sarà deludente. Tuttavia, il Consiglio parrocchiale di Elstead ha la responsabilità di bilanciare le iniziative della comunità con la sicurezza, l'accessibilità e la gestione a lungo termine del prato per tutti gli utenti. È stato inoltre riconosciuto che Church Green e il prato del villaggio sono due aree molto diverse: la prima, con la sua copertura arborea, è più adatta alla piantumazione di narcisi. Il Consiglio ha anche proposto sedi alternative per la piantumazione e, sebbene non siano state accettate, resta disponibile a proseguire il dialogo" si legge nella nota del Comune.
Colore sbagliato
Non è il primo problema per i tanto amati fiori di May. I narcisi piantati vicino alla chiesa si erano infatti rivelati di un colore diverso rispetto a quello previsto. "Ricordate quei 3.000 bulbi di narcisi? Beh, siamo fortunati: sono spuntati tutti e appaiono molto allegri nel sole di inizio primavera sul Church Green di Elstead. C'è solo un problema: non sono quelli che avevamo previsto. La visione era un mare di Ice Follies, color crema con trombe giallo pallido, in armonia con le pareti in pietra calcarea della chiesa e perfetti per le foto dopo i matrimoni. Ma non è andata così. A causa di un errore nella fornitura, abbiamo un mare di Golden Aura. All’inizio ero deluso, ma più guardo il risultato più penso che fosse destino. Questi narcisi molto tradizionali sembrano splendidi al sole e si integrano bene con quelli già presenti tra gli alberi" ha raccontato la pop star.