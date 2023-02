Lollobrigida, l'ex marito Rigau: "Il matrimonio non è annullato ma sciolto e per questo resta ancora valido"

L'ex marito di Gina Lollobrigida, Javier Rigau, interviene in esclusiva a "Pomeriggio Cinque" per raccontare la sua verità in merito al legame con l'attrice scomparsa lo scorso 16 gennaio. "Non sono io che affermo di essere il vedovo di Gina, lo ha confermato la giustizia spagnola e quella italiana - commenta in apertura di collegamento con la trasmissione di Barbara d'Urso - Il matrimonio non è annullato, bensì è sciolto: per questo motivo oggi sarebbe ancora valido".

Rigau prosegue l'intervista ricostruendo gli ultimi attimi trascorsi con la Lollobrigida, raggiunta appena venuto a conoscenza della grave situazione di salute: "Mi ha chiamato il figlio di Gina, Milko, dicendomi che Gina era ricoverata in condizioni davvero pessime. Era veramente sotto shock perché temeva il peggio da un momento all'altro, così io sono partito immediatamente per Roma". A questo, l'uomo aggiunge "l'ottimo rapporto" mantenuto per tutto questo tempo con Milko e con Dimitri, descritto come "una persona carinissima".

In merito alle critiche ricevute in occasione dei funerali, l'ex compagno spagnolo non esita a lanciare una frecciatina all'assistente Andrea Piazzolla: "Quando sono uscito dalla chiesa non ho sentito nulla, perché tanta gente si è avvicinata per farmi le condoglianze. Ho ricevuto tantissimo affetto da tutto il mondo e non posso occuparmi occupo di poche persone che hanno fischiato. Meglio chiederlo a Piazzolla perché potrebbe averli indirizzati lui, sarebbe nel suo stile".

Quindi le accuse proseguono: "Quando Gina mi definiva un "truffatore" era completamente plagiata da Piazzolla, un cagnolino nelle sue mani. Non l'ho riconosciuta più, non ho riconosciuto i suoi occhi, la sua personalità. Mi ha fatto tanta pena vederla in queste condizioni e con Piazzolla seduto sulle stesse poltrone sulle quali lei annunciava il matrimonio con me". E ancora: "Non si è mai vista una star mondiale del calibro di Gina fare dei collegamenti televisivi insieme al domestico. Una persona che non ha alcuno studio non può ritenersi il manager di una grande celebrità; lui sa solo ingannare, mentire e plagiale la gente".

Infine, sul nodo eredità, Rigau garantisce: "Se io oggi avessi un diritto sulla legittima di Gina, Milko non dovrebbe assolutamente preoccuparsi di nulla perché con me può stare tranquillo".