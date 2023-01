Gina Lollobrigida, il cardiologo: "Rigau personaggio da operetta, quello che ha detto avrà delle conseguenze"

"Rigau è un personaggio da operetta molto interessante. Quanto ha detto avrà delle conseguenze, ho già dato mandato al mio legale per intraprendere le azioni legali del caso. Una querela per diffamazione partirà a breve". Così Francesco Ruggiero, il cardiologo di Gina Lollobrigida in collegamento a "Pomeriggio Cinque". Il medico risponde alle accuse di Francisco Javier Rigau, ex marito di Lollobrigida, che ha accusato il cardiologo di non aver curato in maniera adeguata l'attrice - che si è spenta in ospedale a 95 anni, il 16 gennaio - e di aver predisposto il ricovero in ospedale troppo tardi.

"Stiamo parlando di una paziente di 95 anni. È ovvio che a quell'età per quanto fosse ben tenuta - considera Ruggiero - non ci si arriva senza nessuna malattia". Il cardiologo dell'attrice assicura che si è fatto tutto il possibile per la salute di Lollobrigida. "Non c'è stato nessun ritardo nel ricovero, quando si è visto che le condizioni peggioravano si è deciso di ospedalizzarla. Da lì sono venute fuori tutta una serie di patologie giustificate a 95 anni", conclude.