L’artista ha iniziato a pubblicare musica nel 2022 con il nome d’arte Lolahol, con diversi singoli che hanno portato alla realizzazione del suo EP di debutto, “Go”, pubblicato quello stesso anno dall’etichetta Chemical X di Eartheater. Cresciuta tra New York, Londra e Los Angeles, Lola ha assorbito influenze e linguaggi diversi, sviluppando un approccio creativo in cui musica, danza e moda convivono e si contaminano. La danza, studiata alla LaGuardia High School, all'Università del Michigan e al Purchase College, è rimasta una componente centrale del suo lavoro: ne è un esempio “Spelling”, suo brano per cui ha curato personalmente la coreografia del videoclip dall'immaginario suggestivo. Nel frattempo, si è esibita sui palchi di tutto il mondo, dal Webster Hall di New York al Primavera Sound in Spagna, portando dal vivo la propria visione artistica.