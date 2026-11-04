MTV VMA 2026, Taylor Swift da record e Madonna Artista dell'anno
© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026
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Lola Leon, all'anagrafe Lourdes Maria Ceccone Leon, pubblica “Tramp Stamp”, il nuovo singolo prodotto da Oscar Scheller (Lily Allen, PinkPantheress, Shygirl). Un brano che arriva dopo la sua partecipazione a “Confessions II” della madre Madonna, dove ha collaborato a “The Test”, e che conferma la sua ricerca musicale fuori dagli schemi, tra sonorità e immaginari che riflettono una personalità artistica in continua evoluzione. Lola è figlia della popstar e del personal trainer Carlos Leon.
“Tramp Stamp nasce dal desiderio di affrancarmi dalle percezioni negative che sono state proiettate su di me e sulle donne che si esprimono liberamente. Parla di traumi generazionali, stregoneria e della dicotomia dell’essere donna. Ho voluto immortalare e valorizzare chi, nel mio albero genealogico, ha sofferto, distinguendo tra ciò che è innato e ciò che è frutto di una scelta", racconta Lola Leon, 30 anni.
L’artista ha iniziato a pubblicare musica nel 2022 con il nome d’arte Lolahol, con diversi singoli che hanno portato alla realizzazione del suo EP di debutto, “Go”, pubblicato quello stesso anno dall’etichetta Chemical X di Eartheater. Cresciuta tra New York, Londra e Los Angeles, Lola ha assorbito influenze e linguaggi diversi, sviluppando un approccio creativo in cui musica, danza e moda convivono e si contaminano. La danza, studiata alla LaGuardia High School, all'Università del Michigan e al Purchase College, è rimasta una componente centrale del suo lavoro: ne è un esempio “Spelling”, suo brano per cui ha curato personalmente la coreografia del videoclip dall'immaginario suggestivo. Nel frattempo, si è esibita sui palchi di tutto il mondo, dal Webster Hall di New York al Primavera Sound in Spagna, portando dal vivo la propria visione artistica.
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