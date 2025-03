Lizzo torna dopo tre anni con il nuovo singolo "Love in real life"

Il singolo è anche accompagnato da un video, diretto da Collin Tilley, che evoca tutta la nuova energia musicale dell'artista. In "Love In Real Life", infatti, Lizzo si evolve in modo audace e si butta sul rock 'n' roll. La morbida introduzione parlata del brano cede il passo a una chitarra brillante e a un ritmo frizzante, illuminato dalla sua voce immediatamente riconoscibile. Il ritmo aumenta, il riffing selvaggio e il groove boogie down sottolineano un ritornello sfrenato e innegabile, mentre lei lancia un invito civettuolo, "Baby come over here, I need love in real life".