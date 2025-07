Live Aid, il giorno in cui il mondo si fermò per vedere e ascoltare

Un prima e un dopo, dicevamo. Un prima fatto di concerti separati, di eventi locali, di dirette frammentate. Un dopo fatto di un pianeta che si scopre unito davanti a uno schermo, per ore, in tempo reale, per una causa comune. Era nato tutto dall’urgenza umanitaria di portare aiuti all’Etiopia, devastata dalla carestia. Ma il Live Aid, ideato da Bob Geldof e Midge Ure, andò ben oltre: fu un’esplosione generazionale che unì gli idoli del rock in una maratona emotiva e musicale. Non c’erano social, eppure il mondo si parlò, in diretta e senza filtri. Per la prima volta, la tv abbandonava la scaletta tradizionale e si piegava a un evento totale, abbattendo fusi orari e confini politici.