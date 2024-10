L'autobiografia della figlia di Elvis era molto attesa e, da quanto emerso, a ben ragione. Lisa Marie non è riuscita a finirla, stroncata da un infarto a 54 anni, ma a completare l'opera ci ha pensato sua figlia Riley, basandosi su alcuni nastri su cui la madre aveva fissato diversi ricordi legati a episodi della propria vita. Se poi Lisa Marie volesse o meno inserirli nel libro non potremo mai saperlo, ma in ogni caso ora sono diventati pubblici. "Mia madre ha tenuto mio fratello in casa con noi invece di tenerlo all'obitorio - ha scritto Keough nel libro -. Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a casa, così lei lo tenne a casa nostra per un po' di tempo con del ghiaccio secco. Per mia madre era molto importante avere tutto il tempo per dirgli addio, come aveva fatto con suo padre - ha continuato -. E io andavo a sedermi lì dentro con lui".