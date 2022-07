Lino Banfi e la malattia della moglie: "Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme"

L'attore, che non immagina una vita senza di lei, ha raccontato questo dolore in una lettera indirizzata alla donna, pubblicata da Intimità: "Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita".

L’attore pugliese ha ribadito una volta in più il profondo legame che li unisce da oltre 60 anni. E sta tutta qui la richiesta singolare e drammatica fatta al Pontefice, l’impossibilità di continuare a vivere senza avere accanto questa importante persona. Pare che Papa Francesco abbia replicato a Banfi che nella lettera rivela: "Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l'altro, lui pregherà per noi".

I due si sono conosciuti giovanissimi a Canosa di Puglia e si sono sposati nel 1962. Da quel momento non si sono mai separati. A ottobre 2021 l'attore era stato ospite a "Verissimo", dove aveva raccontato: "Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto 'senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio'".