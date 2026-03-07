La relazione tra Lily Allen e David Harbour si è conclusa nel 2025, dopo quattro anni di matrimonio. I due si erano sposati a Las Vegas e per un periodo avevano rappresentato una delle coppie più sorprendenti dello spettacolo. Secondo diverse ricostruzioni, la cantante avrebbe scoperto alcuni comportamenti sospetti dell’attore, tra cui l'esistenza di un profilo segreto su un'app di dating. Episodi che avrebbero poi ispirato molte delle canzoni del nuovo album "West End Girl".