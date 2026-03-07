Lily Allen si vendica con il revenge dress: sull'abito gli scontrini dei regali dell'ex marito alle amanti
Durante il concerto a Glasgow la cantante britannica indossa un abito con ricevute e screenshot che alludono ai presunti tradimenti dell'attore David Harbour
Altro che semplice look di scena: Lily Allen ha portato il concetto di revenge dress a un livello completamente nuovo. Durante la prima data del suo tour a Glasgow, la cantante britannica si è presentata sul palco con un abito realizzato con gli scontrini dei regali che l'ex marito, l'attore di "Stranger Things" David Harbour, avrebbe fatto alle sue presunte amanti. Il momento, avvenuto mentre Allen cantava il brano "4Chan Stan", è diventato rapidamente virale sui social. Il pubblico del Royal Concert Hall ha assistito a un gesto scenico tanto ironico quanto tagliente, che ha trasformato una vicenda personale in un vero momento pop.
Un abito fatto con le ricevute
Il vestito, disegnato da Anna Fleische, era composto da un sottilissimo tessuto verde su cui erano stampati scontrini, screenshot di messaggi e dettagli di acquisti attribuiti all'attore. Un collage di indizi che, secondo la cantante, rimanderebbero alla doppia vita del suo ex marito. Tra i riferimenti più evidenti spicca quello a un acquisto in un celebre grande magazzino di New York: una borsa comprata nel maggio del 2024. Lo stesso episodio viene citato anche nel testo della canzone. "Non sono mai stata da Bergdorf. Ma hai portato qualcuno a fare shopping lì" canta Allen sul palco, mentre il pubblico reagisce con entusiasmo.
Il ritorno sul palco dopo sette anni
La data di Glasgow ha segnato anche il ritorno della cantante alle esibizioni live dopo sette anni di assenza. Un comeback tutt'altro che discreto: Allen ha scelto di trasformare il palco nel luogo perfetto per raccontare, con sarcasmo e teatralità, la fine del suo matrimonio. Tolto il lungo tessuto stampato, sotto l'abito appariva un look più sensuale: un top di pizzo nero, con un'estetica che ricordava vagamente il celebre revenge dress di Lady Diana, reinterpretato però in chiave pop.
La fine della storia con Harbour
La relazione tra Lily Allen e David Harbour si è conclusa nel 2025, dopo quattro anni di matrimonio. I due si erano sposati a Las Vegas e per un periodo avevano rappresentato una delle coppie più sorprendenti dello spettacolo. Secondo diverse ricostruzioni, la cantante avrebbe scoperto alcuni comportamenti sospetti dell’attore, tra cui l'esistenza di un profilo segreto su un'app di dating. Episodi che avrebbero poi ispirato molte delle canzoni del nuovo album "West End Girl".
Dalla vendetta alla performance pop
Il revenge dress è ormai un simbolo della cultura pop, reso immortale negli anni Novanta da Lady Diana. Da allora molte celebrità lo hanno reinterpretato come dichiarazione di indipendenza dopo una rottura. Lily Allen, però, ha scelto una strada diversa: non un semplice abito sensuale per voltare pagina, ma un vestito che racconta una storia, con tanto di prove stampate sopra.