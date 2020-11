Lillo è guarito dal Covid: "Quando ho tolto il respiratore per prima cosa ho ballato"

"Sapete cosa ho fatto quando il dottore mi ha tolto il supporto per respirare e mi ha detto va bene puoi muovermi? Ho messo le cuffiette e, senza esagerare, ho ballato". Dopo il tampone negativo, in un videomessaggio sui social Pasquale Petrolo, detto Lillo , ha annunciato di avere vinto la sua battaglia contro il Covid. Il comico era stato contagiato oltre un mese fa, in seguito era stato ricoverato al Gemelli e sostenuto con la respirazione assistita.

"Tampone negativo e finalmente a casa", ha detto Lillo nel videomessaggio in cui ha ringraziato la moglie oltre lo staff di medici che lo ha seguito: "Voglio ringraziare mia moglie Tiziana, che mi è stata vicina ogni minuto; la mia famiglia, gli amici, i medici, le infermiere e gli infermieri, sempre pronti a darti un conforto umano tra le mille cose che hanno da fare".

Il comico del noto duo Lillo&Greg ha anche mandato un messaggio di ringraziamento ai fan per il sostegno e l'affetto ricevuto durante la sua degenza: "C’è un momento in questa malattia, dopo le terapie, in cui la guarigione dipende soprattutto dalla forza interna. Ecco, in questo momento una parola di conforto e l’umanità contano più di un farmaco. E quindi grazie anche a tutte le vostre parole di conforto", ha concluso.

