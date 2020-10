Anche Lillo Petrolo, del duo Lillo&Greg è positivo al Covid-19: "Ho commesso un'imprudenza"

Anche Lillo (Pasquale) Petrolo, del duo Lillo&Greg è stato contagiato dal Coronavirus. Lo ha rivelato lo stesso comico durante un collegamento via webcam nel corso del Festival del cinema di Salerno, Linea d’Ombra, dove ha presentato il suo primo film da regista, in coppia con Greg: "So perché me lo sono preso, so di aver fatto una ‘stron..ta’, non la rifarei, anche perché a causa di questo me lo sono preso”, ha dichiarato l'attore.