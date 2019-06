Dopo il successo del primo capitolo, 875 milioni di dollari nel mondo, anche questo sequel promette risate e divertimento.

La trama ruota sempre attorno Max e ai suoi amici pets, animali domestici e non solo.

A "sconvolgere" i loro equilibri però arriva un 'cucciolo' umano, Liam, il primo figlio di Katie, padrona di Max appunto, con cui dovranno interagire e dividere spazi e affetto.

I protagonisti principali sono gli stessi del primo film: c'è appunto il terrier Max, a cui nella versione italiana presta la voce ancora una volta Alessandro Cattelan, il suo amico Duke, grosso e peloso, ma oramai accettato da tutti, doppiato da Pasquale Petrolo, ovvero Lillo del duo comico Lillo & Greg. E poi ci sono il coniglietto Nevosetto, a cui nella versione originale dà la voce Kevin Hart, mentre in quella italiana Francesco Mandelli, la volpina, compagna di Max Gidget con la voce di Laura Chiatti e new entry come il cane della fattoria, dove katie porterà la famiglia, ovvero Rooster (doppiato in originale da Harrison Ford, che aiuterà Max a capire meglio Liam.