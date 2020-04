Lillo & Greg debuttano alla regia: ecco il teaser trailer di "D.N.A. (Decisamente Non Adatti)" che arriva on demand

Lillo & Greg , nome d'arte del duo comico formato da Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, insieme hanno fatto di tutto, tra spettacoli teatrali, concerti, sketch tv e cinema. La commedia "D.N.A. (Decisamente Non Adatti)" segna un nuovo passo avanti nella loro carriera, con l’esordio dietro alla macchina da presa. Inizialmente previsto per un’uscita in sala il 30 aprile, il film mantiene la data di lancio andando direttamente on demand dal 30 aprile sulle piattaforme SkyPrimafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Raukuten Tv nell’ambito della campagna #Iorestoacasa. Ecco il teaser trailer.

Due ex compagni di scuola elementare, tra loro molto diversi, dopo molti anni in cui si sono persi di vista e hanno intrapreso percorsi differenti, si ritrovano casualmente. I due hanno però dei sentimenti in comune, quelli dell'insoddisfazione e del desiderio di migliorare la propria vita radicalmente. Decidono così, insieme, di prendere parte a un esperimento scientifico che permetta loro di scambiarsi il codice genetico e, di conseguenza, anche lo stile di vita. Uno stile di vita a cui risulteranno essere decisamente non adatti.



Lillo & Greg, oltre a firmare la regia, sono anche protagonsiti insieme ad Anna Foglietta, Simone Colombari, Marco Marzocca, Gianni Fantoni ed Emanuele Salce.

Da tempo Greg accarezzava l’idea di cimentarci in una rivisitazione del capolavoro di Stevenson "Lo Strano Caso del Dr. Jeckyll e di Mr. Hyde", già parodiato da Jerry Lewis nel film "The Nutty Professor". Così ha ipotizzato la storia di un brillante professore di genetica, nerd fino al midollo, da sempre vittima di burle, soverchierie e vessazioni da parte di chiunque e quella di un bullo di periferia alle prese con la spicciola criminalità di quartiere. Due soggetti inadatti che in un bizzarro, ma non tanto assurdo, esperimento si scambieranno le proprie personalità.



