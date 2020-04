Luca e Paolo nel road movie "Un figlio di nome Erasmus": a Pasqua in streaming

Quattro amici quarantenni, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio alla scoperta di un segreto che potrebbe completamente cambiare la vita a uno di loro. E' lo spunto di "Un figlio di nome Erasmus", con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti, che arriva nel giorno di Pasqua nelle case degli spettatori attraverso le principali piattaforme di Video On Demand. E' il primo film italiano ad alto budget a intraprendere la strada del debutto in streaming, saltando in questo modo il passaggio nelle sale cinematografiche, chiuse in seguito alle ordinanze. Tgcom24 ti offre una clip esclusiva.