La risata ora è la sua professione, ma in passato è stata una vera e proprio arma di difesa per Lillo (al secolo Pasquale Petrolo). Durante un incontro con i ragazzi al Giffoni Film Festival, il comico ha infatti raccontato: "Io da bambino ero un pochino bullizzato perché ero timido e pesavo come adesso. Ho iniziato a sviluppare altre qualità per farmi accettare".