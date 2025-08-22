Arrestato Lil Nas X: trovato in strada in mutande e stivali da cowboy

Lil Nas X, il cui vero nome è Montero Lamar Hill, è diventato celebre per il singolo del 2018 “Old Town Road” (con cui è diventato il primo uomo apertamente gay a ricevere un premio dalla Country Music Association). Il brano ha avuto un successo incredibile, diventando celebre anche su TikTok grazie alla Yeehaw Challenge. Attualmente conta 19,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Nel 2021 è uscito il suo album d’esordio, "Montero", con cui ha vinto due Grammy. A marzo aveva iniziato a promuovere sui social il suo secondo album in uscita, "Dreamboy", previsto per la fine dell’anno. La sua carriera è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica non solo per i traguardi musicali, ma anche per le provocazioni artistiche che hanno acceso dibattiti negli Stati Uniti, in particolare tra i conservatori. Ad esempio nel video del brano "Montero (Call Me By Your Name)" seduceva Satana e come aveva spiegato lo stesso rapper si trattava di un riferimento agli omofobi, convinti che gli omosessuali vadano all’inferno.