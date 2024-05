Arrivata alla fase finale, la cantante originaria Caserta ma milanese di adozione, con già alle spalle un percorso musicale interessante, si è messa in gioco affrontando anche momenti difficili ma ha comunque lasciato il segno. "La vita non uccide" è un inno al vivere la vita con tutte le sue sfumature, perché nessuna emozione è sbagliata o è inferiore a un’altra, se si vivono veramente.

L’Ep si apre con l’omonimo brano da cui prende il titolo l’intero progetto. Questa prima traccia è uno storytelling della vita dell’artista, un invito a ricordarsi sempre che prima poi le cose belle arrivano; a seguire "Kiss Me", singolo che ha anticipato l'uscita dell'Ep, descrive un amore proibito ma libero, mentale e passionale, che va a tempo con il cuore e a ruota libera nei pensieri. E' la volta poi di “Attimo”, un'istantanea scattata da Lil Jolie in cui rappresenta quel momento in cui non riesce a godere di un preciso istante e che in un secondo momento diventa il punto fisso nella sua mente, e di "Follia", brano che porta la firma di Lil Jolie e con cui la cantautrice ha fatto il suo ingresso ad Amici. Il penultimo brano, "Non è la fine", è un monito che Lil Jolie rivolge a se stessa, a quella versione di Angela a volte spaventata e confusa, a cui ricorda di non aver paura e di provare comunque a lasciarsi cadere, perché neanche il fondo può essere la fine, e infine la registrazione live di "Per Elisa", cover del brano di Alice che Lil Jolie ha eseguito durante il percorso di Amici.

Che quali emozioni affronti l'uscita di questo tuo Ep?

Con un po' di ansia perché è comunque il primo vero progetto dopo la "clausura" di "Amici". Mi fa un po' un effetto strano essere tornata nel mondo reale così come riscoprire un po' la vita, quindi visto che la musica è la mia vita, mi fa strano anche questo. Però ovviamente sono anche molto felice.

Il titolo dell'Ep è "La vita non uccide": quindi affrontare la vita fortifica?

In realtà ho scritto questo pezzo perché stavo passando un periodo difficile e mi sono sempre detta "però che palle questa vita". E poi all'improvviso ho realizzato che in realtà la vita è una cosa meravigliosa: quindi la vita non può uccidere le cose belle, non può uccidere le emozioni, non può uccidere il sole, non ci può fare male.

Tu hai iniziato qualche anno fa, prima pubblicando su Soundcloud e poi con un primo Ep dove hai avuto anche delle collaborazioni importanti. Poi è arrivato "Amici": questa esperienza ti è servita a mettere a fuoco il percorso che avevi già iniziato o ti ha fatto capire che dovevi cambiare direzione?

Ho consolidato quella che era la mia direzione. Anche prima di entrare ad "Amici", stando da sola con me stessa, ho avuto modo di sperimentare quello che veramente volevo e quindi farlo vedere al grande pubblico è servito soltanto a concretizzare la cosa ma in realtà già dentro di me sapevo cos'era quello che volevo fare.

E cosa ha imparato?

A saper stare da sola. Può sembrare paradossale perché in realtà sei rinchiusa con altri però comunque sei sola. Sola con le tue paure, sola con te stesso, non hai l'appoggio delle persone care, perché non hai proprio contatti con il mondo esterno. Quindi diciamo che quando mi veniva un pensiero intrusivo dovevo per forza scacciarlo, non potevo permettermi di far venire l'ansia di notte nel letto. Questo era, secondo me, l'immagine più forte che mi porto dietro.

Durante i mesi nella scuola hai avuto anche dei momenti di crisi piuttosto importanti. C'è qualcosa che vorresti che fosse andato diversamente?

Avrei voluto far vedere anche una parte più leggera di me. Questo è un piccolo un rimpianto ma sono sicura che ci saranno altre occasioni per farmi conoscere per come sono davvero, in tutte le mie sfaccettature. Magari con la musica o con l'incontro con i fan, con più cose dirette, potrò farmi conoscere davvero per quella che sono.

L'Ep è stato anticipato dal singolo "Kiss Me", dove ti sei confrontata con la scrittura di Madame: cosa senti di avere in comune con lei?

Ho molta stima nei suoi confronti, proprio per la sua capacità di scrittura, e per il suo linguaggio che pur arrivando molto alla gente è ricco e allegorico. E sento una vicinanza per il messaggio che vuole dare. Purtroppo essendo io chiusa nella scuola la collaborazione è stata realizzata a distanza ma avremo sicuramente modo di incontrarci e di avere una condivisione della musica.

Quali sono per te i momenti migliori per scrivere?

Non c'è un momento preciso. Mi posso appuntare una cosa che mi viene all'improvviso e poi elaborarla in una canzone in un secondo momento. Però la situazione che preferisco è sono quando viaggio, quando decido proprio di staccare la spina e prendermi una casa in montagna lontano da niente, lontano da tutto e scrivere così a flusso di coscienza.



Hai detto di avere un po' di ansia per questa uscita. Qual è la cosa che più ti spaventa nel percorso musicale che devi affrontare?

Sicuramente l'idea di affermarmi o meno. E' un'incognita e questa cosa mi mette ansia. Io sto molto con i piedi per terra, non penso certo che di avere successo perché ho fatto delle cose fino a qui, il percorso è tutto da scrivere. E quindi mi spaventa il futuro in generale, anche il futuro della musica.

Hai un antidoto per tenere a bada queste paure?

L'antidoto è la musica, quindi c'è sempre un loop, un continuo cane che si morde la coda: la musica è la cosa che mi fa stare in ansia per certi versi ma anche quella che mi salva. Secondo me la vita degli artisti è un continuo mangiarsi le mani.

Adesso hai praticamente un mese di instore, a contatto con il pubblico: cosa ti attendi?

Mi aspetto sicuramente una cosa nuova, perché non ho mai fatto instore prima d'ora e mi aspetto di vivere delle cose che non ho mai provato, sono molto gasata.

LE DATE DELL'INSTORE TOUR DI LIL JOLIE



22 maggio - PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA a CASAMASSIMA (BA) - ore 18:00

24 maggio - CC IBLEO a RAGUSA - ore 18:00

25 maggio - CC TREMESTIERI a MESSINA - ore 18:00

26 maggio - MONDADORI BOOKSTORE @ SANLORENZO MERCATO a PALERMO - ore 16:00

27 maggio - DISCOTECA LAZIALE a ROMA - ore 16:00

28 maggio - EST BAR a MILANO - ore 18:00

29 maggio - SEMM MUSIC STORE a BOLOGNA - ore 17:00

2 giugno - CC OLBIA MARE a OLBIA (SS) - ore 18:00

7 giugno - CC COSPEA VILLAGE a TERNI - ore 18:00

8 giugno - CC PORTOGRANDE a PORTO D’ASCOLI (AP) - ore 18:00

9 giugno - CC CENTRO D’ABRUZZO a SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - ore 18:00

14 giugno - CC PORTE DI MESTRE a MESTRE (VE) - ore 18:00

15 giugno - CC MONDOJUVE SHOPPING VILLAGE a NICHELINO (TO) - ore 18:00

22 giugno - CC L’AQUILONE a L’AQUILA - ore 18:00

23 giugno - CC PEGASO a PAGANI (SA) - ore 18:00