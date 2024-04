La prima manche - Ad affrontarsi sono il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quello di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il primo duello tra Holden, che canta "Everybody hurts" dei Rem, e Sofia, che balla sulle note di "Ma non tutta la vita" dei Ricchi e Poveri, finisce in parità. Marisol prevale su Mida ma il cantante ha la meglio nella terza sfida contro il ballerino Dustin. Decisiva è la vittoria di Petit con "Chiccherie" di Madame, su Sarah con "Golden age" dei The Asteroids Galaxy Tour. Ed è Mida il primo candidato provvisorio all'eliminazione.

La seconda manche - Protagonisti della seconda manche sono gli allievi di Celentano-Zerbi in sfida contro quelli di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. La prima sfida vede Holden prevalere su Martina. Il cantante affronta in seguito Aurora, che debutta nella trasmissione in sostituzione di Gaia infortunata, ed è la ballerina ad avere la meglio. Petit batte Aurora che perde il ballottaggio contro Martina e diviene la seconda candidata all'eliminazione.

Il guanto di sfida tra i prof - Nel corso della quinta puntata si sblocca anche lo stallo tra gli insegnanti in corsa per aggiudicarsi il "guanto d'oro". Tema della sfida è "Dove ci porterà stasera" e l'atmosfera s'infiamma subito con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che ballano un mambo tratto da "West Side Story". Anna Pettinelli e Raimondo Todaro rispondono cimentandosi in un tango sensuale e l'insegnante di canto alla fine "vola" sorretta dai ballerini. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, vestiti come Gloria Gaynor, si scatenano sulle note di "I Will Survive" e "Never Can Say Goodbye" e alla fine Zerbi si appende alla palla di cristallo da discoteca. La sfida è vinta da Cuccarini-Lo.

La terza manche - Alessandra Celentano e Rudy Zerbi rilanciano la sfida al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Dustin incanta con una coreografia sulle note dei Backstreet boys e vince su Sarah che canta "C'est la vie". Sofia balla su un medley di Lady Gaga e ha la meglio su quello di Lucio Dalla cantato da Petit. La terza sfida è tutta di ballo tra Marisol e Sofia ed è l'allieva della Celentano a prevalere. Sarah è la terza candidata all'eliminazione.

La sfida finale - Mida, Aurora e Sarah si contendono l'ultimo decisivo duello. Ultimate le esibizioni, i tre giudici decretano che il primo allievo a poter rientrare il gioco è Mida. La tensione è spezzata solo per qualche istante da una gag della comica Barbara Foria. Sarah canta il suo inedito "Come un pittore". Aurora, sempre in sostituzione di Gaia, risponde ballando "Red" di Taylor Swift. Dopo la sfida finale, le ragazze apprendono dalla casetta l'esito definitivo: Maria De Filippi comunica che a dover abbandonare il programma è Gaia. Nonostante la delusione per l'eliminazione per Gaia è però in arrivo una sorpresa: la ballerina partirà per il Portogallo per un contratto da apprendista di danza presso la compagnia giovanile diretta da Ricardo Runa "Kayzer Ballett" di Covilhã.