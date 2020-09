Ligabue torna con "La ragazza dei tuoi sogni"

"La ragazza dei tuoi sogni", il nuovo singolo di Ligabue, arriva venerdì 11 settembre in radio e in digitale. Il rocker ha postato su Instagram pochi secondi del nuovo attesissimo video. Cresce intanto l’attesa per "30 anni in un (nuovo) giorno", l’evento in data unica per celebrare i 30 anni di carriera che si terrà il 19 giugno 2021 alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo).