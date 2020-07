Ligabue, addio a Mario Zanni: era il barista delle sue canzoni

"Ci vediamo da Mario, prima o poi", cantava Ligabue nella sua celebre canzone "Certe notti". Mario Zanni, che fino al 2001 ha gestito il bar in cui il giovane Luciano passava le sue serate sognando di diventare una rock star, è morto il 10 luglio all'età di 80 anni. Il suo locale a San Martino in Rio, vicino a Correggio, era diventato meta di pellegrinaggio per i fan del cantante, curiosi di conoscere colui che aveva ispirato versi indimenticabili di tante canzoni del loro beniamino.