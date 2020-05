Ligabue festeggia 30 anni di carriera: "Una porta che si è impensabilmente aperta"

Sono passati 30 anni dall'uscita di "Ligabue", album d'esordio del rocker di Correggio che gli avrebbe spalancato le porte del successo. Ligabue via social ha voluto festeggiare la ricorrenza e con l'occasione ha ringraziato i fan per avergli permesso di vivere il suo sogno. "E' una porta che si è aperta impensabilmente e che mi ha permesso di vivere questi 30 anni speciali", ha dichiarato il cantautore in un video.

"In questi giorni l'emozione è tanta" - Capelli e barba lunghi, il rocker è tornato con la mente a quel giorno magico in cui la sua vita cambiò e tutto ebbe inizio: "Oggi è una ricorrenza speciale perché oggi, 30 anni fa, nasceva il mio primo album. In questi giorni l'emozione è tanta perché è impossibile non far venire a galla tanti ricordi. Per questo oggi voglio soffiare insieme a voi su queste 30 candeline. Grazie davvero tanto per avermeli permessi".

Il ricordo del fratello Marco: "Gli occhi ci brillavano di stupore" - Sempre via social è arrivato anche il commento del fratello Marco, anche lui cantautore, che l'ha sempre supportato. "In quei giorni gli occhi brillavano di stupore e nessuno di noi immaginava quanto 'Balliamo sul mondo' avrebbe stravolto le nostre vite. Tra i ricordi più vividi: le tante ore passate con l'orecchio incollato alla radio per ascoltare i primi passaggi nell'etere; i primi correggesi curiosi che passavano davanti a casa nostra per capire se era proprio Luciano quello che andava in onda su videomusic; i miei genitori che chiedevano continuamente cosa stava succedendo intorno a Luciano e io che, da totale inesperto di certi meccanismi musicali, improvvisavo risposte.

"Ci hai regalato un posto bellissimo" - I primi look curiosi e al limite del 'tamarro' del fratellone (che nel tempo ho pure provato a copiare); Luciano sono stati trent'anni magici. Dall'Atlantide all'Everest un posto per noi ce l'hai regalato proprio tu. Un posto bellissimo.

