Ligabue in stampelle mette i fan in apprensione.

Il rocker di Correggio era stato già avvistato in Umbria, ospite in un agriturismo, mentre si appoggiava ad una gruccia. Poi lo scatto sui social e il post: "Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto", ha scherzato il cantante, spiegando poi la ragione della gessatura blu al piede destro: "Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare" e rassicurando tutti ha concluso: "Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle. Quindi se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!".