Ligabue a Tgcom24: "Vi racconto Dedicato a noi"

di Irene Tarantelli

Dopo aver suonato in "Taca banda" ("Arrivederci, mostro!", 2010) e sul finale de "La cattiva compagnia" ("Start", 2019), per la prima volta Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, ha suonato la batteria in tutti i brani di un album del Liga. Per "Dedicato a noi" è stato anche assistente alle registrazioni.

Dopo aver fatto "urlare contro il cielo" di Milano e Roma 100mila persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Luciano Ligabue si prepara a tornare sulle scene live con un tour che lo vedrà protagonista prima all’Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre, e poi nei palasport delle principali città italiane.