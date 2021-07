Libero De Rienzo, il giallo della morte: il corpo trovato dopo 24 ore dal decesso

La procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di Libero De Rienzo , trovato senza vita nella serata di giovedì 15 luglio nella sua abitazione di Roma. Secondo il medico legale, l'uomo sarebbe stato stroncato da un infarto almeno 24 ore prima della scoperta del corpo. In casa è stato rinvenuto il suo cellulare e delle tracce di polvere bianca che verrà analizzata nei prossimi giorni. Il pm Francesco Minisci ha aperto un fascicolo di indagine in cui si ipotizza la " morte come conseguenza di altro delitto ".