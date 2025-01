E' di Liberato il primo album del 2025

Il disco è composto da otto canzoni inedite (tra cui "Essa", che vede la partecipazione di Maria Nazionale) più una, "Lucia (Stay with me)", che è anche la colonna sonora de 'Il segreto di Liberato", il film-documentario sulla vita e la carriera del misterioso artista napoletano, che in questo suo nuovo lavoro racconta soprattutto se stesso ("Ho fatto un riassunto della mia vita. Ho guardato le foto del telefono e ho iniziato a scrivere"). Sui social l'uscita di Liberato III è stata accolta con sorpresa ma anche grande entusiasmo: tantissimi i commenti di quelli convinti che il nuovo anno non poteva riservargli un regalo più bello.