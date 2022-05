Liberato canta ancora, ritorno a sorpresa con un nuovo album

Dopo quasi un anno di silenzio l'artista napoletano è tornato sui social proprio in questo giorno condividendo con i fan la grafica di una rosa e poi il videoclip del brano "Partenope" e il link del nuovo album, intitolato semplicemente "Liberato II". E ancora una volta, l'hype vola alle stelle sui social...

Sette nuove canzoni, una in fila all'altra arrivate senza preavviso: "Partenope", "Nun ce penzà", "Nunneover", "Anna", "Guagliuncella napulitana", "Cicerenella", "Na storia ‘è ‘na sera". Ventisette minuti ancora una volta che contaminano Napoli (e i suoi confini regionali), il suo dialetto, il suo folklore, la sua classica neomelodica, con l'estero, l'inglese, il rap, la trap, le influenze r’n’b, la dance e la musica elettronica. Nel nome dell'amore, tra tradizione e modernità.

Il video di "Partenope" è diretto ancora una volta da

Francesco Lettieri

Giacomo Rizzo

, girato a Palazzo Reale di Napoli con protagonista("L'amico di famiglia", "Benvenuti al sud").

Se l'hype sui social è divampato con l'annuncio del nuovo materiale, cresce così anche l’attesa per il concerto più volte rimandato negli ultimi due anni che si terrà il

9 settembre all’Ippodromo Snai-San Siro di Milano

. Nuova tappa delle poche e mirate apparizioni social e live che hanno creato e delineato in 5 anni questo affascinante progetto crossmediale in cui musica e audiovisivo hanno lo stesso peso, aggiungendo una strategia di comunicazione dal notevole impatto: un'operazione che rimane senza pari in Italia.