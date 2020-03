Nuovo disco a sorpresa di Liberato: è la colonna sonora di "Ultras"

A dieci mesi dall'uscita del primo album, Liberato ha pubblicato un nuovo disco, a sorpresa. Si tratta della colonna sonora di "Ultras" il film d'esordio di Francesco Lettieri , nome dietro a tutti i videoclip del progetto misterioso nato nel 2017. Le nuove quattordici tracce sono state caricate sulle principale piattaforme senza preavviso. "We come from Napoli" e "'O core nun tene padrone", entrambe collaborazioni con 3D dei Massive Attack , erano state già pubblicate negli scorsi giorni, come anticipazione del film.

Qualche giorno prima Liberato aveva "parlato" per la prima volta su Facebook. Con un lungo e insolito post aveva lanciato il suo invito a restare a casa e a rispettare le norme anti contagio: "Io non parlo mai lo sapete, sto sempre zitto. Chiuso qua dentro tutto il giorno sto impazzendo, non so più che fare. Ma una cosa la so: Napoli non muore mai. Stateve a cas". Il post si chiudeva con un invito a mostrare affetto "ai team medici e a chi si sta facendo un mazzo così negli ospedali" e con l'immancabile "forza Napoli sempre".

"Ultras" è primo titolo dell’accordo Netflix–Mediaset, e sarebbe dovuto arrivare al cinema dal 9 all’11 marzo, prima di approdare in streaming. ma l'emergenza coronavirus e la chiusura dei cinema lo hanno fatto debuttare direttamente sulla piattaforma.

LA TRAMA DI "ULTRAS" - La storia del film si svolge a Napoli. A quasi 50 anni Sandro è ancora il capo degli Apache, gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio tra violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che è bellissima e non ha paura di niente. Angelo ha sedici anni e considera gli Apache la sua famiglia, Sandro la sua guida, la persona che ha preso il posto di suo fratello Sasà, morto anni prima durante gli scontri di una trasferta. "Ultras" è la storia della loro amicizia, di una fede e di un amore scanditi dalle ultime settimane di un campionato di calcio. E dell'inevitabile incontro di entrambi con il proprio destino.

