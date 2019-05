Liberato è tornato, pubblica una video-serie e lancia il suo album di debutto

Negli scorsi giorni, il cantante senza volto aveva allertato i fan promettendo l'ennesima mossa a sorpresa. E così è stato. Un minuto prima della fine del nove maggio sono apparsi online cinque video, "Guagliò", "Oi Marì", "Nunn'a voglio 'ncuntrà", "Tu me faje asci' pazz'" e "Niente" che sono legati tra loro e compongono visivamente una soap-opera che parte dal 1966 e arriva fino al 2019 per raccontare la storia d’amore tra un ragazzo e un’attrice francese a Capri: un amore impossibile che rincorre i protagonisti per 50 anni.



Musicalmente i nuovi brani sono si dividono tra toni caraibici a base di reggaeton, con parole in spagnolo e trombette, e ritmi più pop e urban. I video si muovono tra sensazioni di nouvelle vague e dolce vita, con l'Isola Azzurra protagonista. Nel secondo video l'incontro tra i due ragazzi in mezzo al mare, in bianco e nero, evoca lo spot di Dolce & Gabbana davanti ai Faraglioni, mentre l'ultimo, costituito di fotografie montate in sequenza, richiama "La Jetée" di Chris Marker. Nei titoli finali tra i ringraziamenti e le ispirazioni vengono citati Hitchock, Kurosawa, Xavier Dolan, Pasolini, Truffaut, Godard, Polanski, Altman, Cassavetes, Moretti, accanto a James Senese e Peppino Di Capri.



L'album, già presente sulle principali piattaforme musicali, si intitola semplicemente "Liberato" e i nuovi brani si aggiungono a quelli già pubblicati, "Nove maggio", "Intostreet", "Je te voglio bene assaje", "Gaiola portafortuna" (in una nuova versione), "Me staje appennenn' amò" e "Tu t'e scurdat' 'e me".



Liberato in questi due anni si è imposto come un progetto crossmediale in cui musica e audiovisivo hanno avuto lo stesso peso, aggiungendo una strategia di comunicazione dal notevole impatto: un'operazione che rimane senza pari in Italia.