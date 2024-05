Al cinema "Il segreto di Liberato", l'anonimato e il suo viaggio artistico

E il 9 maggio è una data clou nel suo racconto. E' il titolo del primo brano apparso dal nulla ed è poi diventata una data foriera di annunci, uscite e concerti importanti. Quest'anno il 9 maggio esce al cinema "ll segreto di Liberato" , non esattamente un documentario musicale sul fenomeno napoletano, ma una specie di incrocio o connubio multimediale che mescola concerti, anime, immagini di backstage, interviste ai collaboratori dello stesso Liberato. Diretto da Francesco Lettieri con le voci dello stesso rapper, di Simona Tabasco e di Nando Paone. Un frastagliamento anche come simbolo dello stesso producer e del lavoro collettivo (quasi una famiglia allargata) che sta dietro al progetto artistico che si basa essenzialmente su Napoli, l'amore romantico e l'anonimato, scelta che segna in maniera netta una contro-tendenza al narcisistico culto della personalità del nostro contemporaneo.

Il segreto di Liberato Che importanza ha chi ci sia davvero dietro a Liberato? Nessuna. E non è neanche l'interesse (ovviamente) del documentario in sala. Dopo tanti anni in cui l'interesse social è stato lo scovare il viso dietro a una maschera, importa solo l'idea dietro a Liberato, già nota comunque, e messa in evidenza ne "Il segreto di Liberato": la musica, la descrizione di una Napoli tra tradizione (anche come luogo comune) e incontro con il mondo. Liberato rimane un personaggio che ha saputo rielaborare la Napoli icona, giocando un ruolo nel rinascimento della percezione della città stessa fuori da Napoli, di cui poi di base ama l'essenza più sincera e profonda, lontana dalla patina del folklore di chi la guarda esternamente, derubricandola in maniera semplicistica. Il segreto di Liberato è alla fine un anonimato che ricerca la libertà.

Cosa c'è dietro Liberato Il fenomeno Liberato e il suo anonimato vengono raccontati qui da Francesco Lettieri, sceneggiatore e regista con Giorgio Testi del film documentario, ma anche anima della versione visiva dell'artista (quasi un alter ego), che ha diretto tutti i suoi video iconici. Un'epopea e un viaggio di un progetto nato da zero e che ha mantenuto una dimensione indipendente nonostante il fragore del successo in Italia e all'estero. Emergono tutte le componenti, dalla comunicazione all'immagine, che sono state sviluppate da un lavoro collettivo, orizzontale, nato da un legame tra un team di persone che diventa amicizia. Un team che prende decisamente la scena nel docu-film. Lasciando l'artista invisibile ancora invisibile, come lo abbiamo conosciuto fino a qui, sempre incappucciato nei backstage e sui palchi, e come voce. Anche questo è un altro segreto di Liberato.

Un gioco Nel film che approda in sala, si aggiunge il Liberato animato e romanzato. Una fetta di pellicola è un anime grazie ai disegni di LRNZ e la regia di Giuseppe Squillaci e riguarda l’infanzia e l’adolescenza del producer. Proprio questa porzione della tripartitica pellicola sembra contenere indizi sulla sua vita. I cosiddetti segreti. La maschera di Pulcinella che indossa da bambino non durante il Carnevale, il nonno direttore d’orchestra, i caschi dei Daft Punk, i poster di Diego Armando Maradona e Pino Daniele nella cameretta. Poi la fidanzata del liceo che lo lascia per andare in Giappone. Racconto o realtà? Probabilmente tanti nuovi falsi indizi che Liberato (e i suoi collaboratori) continua a rilasciare, scelta in linea con lo spirito stesso del progetto fin dall'inizio. Un gioco divertito e divertente che continua dal 2017 per stuzzicare tutti coloro che vogliono farsi stuzzicare e partecipare. Un gioco come quello che viene raccontato della creazione di un profilo social di un falso manager che di nome faceva Lungomare Liberato. "Perché ci divertiamo a giocarci su e perché il mistero va alimentato, non va svelato", ha dichiarato Lettieri.