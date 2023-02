Liam Neeson: "Ho detto no a James Bond per mia moglie"

Liam Neeson e Star Wars

L'attore, perso il ruolo di 007, si è ampiamente rifatto diventando un protagonista di film d'azione, iniziando con il franchise di "Taken". Ha soprattutto preso parte alla saga cult di Star Wars nel suo ruolo di Qui-Gon Jinn: nel 1999 viene scelto da George Lucas per interpretare il Maestro in "Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma", ruolo che riprenderà sia in qualità di doppiatore in camei vocali in "Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni" (2002) e "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" (2019) e in alcune apparizioni del personaggio nella serie animata "Star Wars: The Clone Wars" e nella miniserie Obi-Wan Kenobi. Un universo in cui non è interessato a tornare in questo momento. "Ci sono così tanti spinoff di Star Wars. Secondo me stanno diluendo tutto e, in un modo strano, sono stati tolti il mistero e la magia", ha detto durante un'appartizione al "atch What Happens Live!" a proposito della saga stellare creata da George Lucas.