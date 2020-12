L'ex pornostar Mia Khalifa raccoglie i bisogni del cane con la mascherina e...

L'ex pornostar libanese Mia Khalifa, ora influencer e opinionista tv, ha trovato un uso alternativo alla mascherina. Sui social è infatti spuntato un video in cui si vede la donna raccogliere i bisogni del cane con la mascherina, ma non solo. Mia infatti, non avendone probabilmente una di scorta, ribalta e rindossa sul volto la stessa mascherina sporca di feci, continuando la sua passeggiata come se nulla fosse.