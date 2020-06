L'ex marito di J.K. Rowling si difende: "L'ho schiaffeggiata e non mi pento, ma non l'ho molestata"

Jorge Arantes , il primo marito di J.K. Rowling si difende dalla accuse di violenza domestica rivelate in un post su Twitter dall'autrice di Harry Potter , che ha descritto il suo primo matrimonio come "violento: "L'ho schiaffeggiata e non mi dispiace... ma nessun abuso perpetrato", ha detto l'uomo, 52 anni, al quotidiano The Sun



"Non l'ho mai maltrattata ", ha aggiunto Arantes, ex giornalista ed ex tossicodipendente, non mostrando alcun rimorso per le azioni ammesse.

"Non mi dispiace di averla schiaffeggiata", ha detto contattato dal quotidiano nella casa di sua madre in Portogallo.

La Rowling, 54 anni, è stato sposato con Arantes dal 1992 al 1995 e insieme hanno avuto una figlia, Jessica Isabel Rowling Arantes, nel luglio 1993.

L'autrice ha poi sposato Neil Murray nel 2001.

La scrittrice ha confessato il suo passato di sofferenze in un lungo post su Twitter, anche in risposta alle pesanti accuse di "transfobia" che le sono state rivolte negli scorsi giorni. La Rowing parla di abusi domestici subiti dal primo marito e della sua stessa ambiguità di genere in età adolescenziale quando il padre, che avrebbe voluto un maschio, sembrava rifiutarla come figlia femmina: "Se fossi nata trent'anni più tardi forse sarei diventata anch'io un transgender", ha scritto l'autrice britannica.

"Sono riuscita a sfuggire al mio primo matrimonio violento con qualche difficoltà, ma ora sono sposata con un uomo veramente buono e di principio, sicuro e protettivo come non mi sarei mai aspettata in un milione di anni", ha aggiunto la Rowling.

"Tuttavia, le cicatrici lasciate dalla violenza e dalle aggressioni sessuali non scompaiono, non importa quanto tu sia amato, e non importa quanti soldi hai fatto", ha detto.

Arantes ha detto di non aver ancora letto quanto scritto dall'ex moglie, ma aggiunge: "Non avrebbe dovuto coinvolgermi".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI