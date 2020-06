J.K. Rowling si difende e rivela: "Sono stata vittima di molestie" | Emma Watson intanto solidarizza con il mondo trans

Sembra non placarsi la polemica che ha investito la scrittrice J.K. Rowling dopo alcuni tweet giudicati offensivi per la comunità transgender . L'autrice di Harry Potter in un lungo post si è difesa, parlando anche per la prima volta di esperienze traumatiche di molestie vissute in prima persona. Ma intanto dopo Daniel Radcliffe anche Emma Watson prende le distanze solidarizza con la comunità trans.

La Rowling ha risposto alle critiche in un lungo post sul suo blog, spiegando le cinque ragioni per cui sentiva il bisogno di parlare di problemi trans, incluso il suo interesse per "l'istruzione e la salvaguardia" e la "libertà di parola". E proprio affrontando l'ultimo punto ha rivelato dettagli inediti del suo passato. "Da oltre 20 anni sono sotto gli occhi del pubblico non ho mai parlato pubblicamente di essere una sopravvissuta agli abusi domestici e alle aggressioni sessuali - ha scritto -. "Questo non perché mi vergogni delle cose che mi sono accadute, ma perché sono traumatiche da rivisitare e ricordare".

"Le racconto ora non certo nel tentativo di suscitare simpatia - ha proseguito -, ma per solidarietà con l'enorme numero di donne che hanno storie come la mia, che sono state bollate come bigotte per essersi preoccupate degli spazi delle specificità sessuali".

IL POST DI EMMA WATSON - Anche Emma Watson, interprete di Hermione Granger nei film della saga del maghetto, ha mostrato la sua solidarietà alla comunità: "Voglio dire - ha detto - a tutte le persone transgender che mi seguono che il mondo vi vede, vi rispetta e vi ama per quello che siete. Le persone transgender hanno il diritto di vivere le proprie vite senza che qualcuno gli dica costantemente chi possono o non possono essere".

