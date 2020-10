L'ex di George Michael, Kenny Goss chiede una paga mensile di 16mila euro alla famiglia del cantante

Dopo Fadi Fawaz, un altro ex di George Michael passa all'attacco pretendendo denaro dalla famiglia del cantante scomparso il 25 dicembre del 2016. Questa volta a farsi avanti è stato Kenny Goss, 62 anni, texano, ex mercante d'arte, che è stato insieme all'ex Wham! per ben 13 anni fino al 2009. L'uomo ha fatto causa alla sorella della star e all'anziano padre sostenendo di dover ricevere oltre 16mila euro al mese per il suo mantenimento. Cifra che, stando a The Sun, che riporta la notizia, gli sarebbe dovuta per aver assistito l'artista e compagno per anni, rinunciando alla sua carriera.