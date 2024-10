Il testo di "Lacrima"

Se non mi vedi sto scorrendo

lungo il bordo dei tuoi occhi

adesso libera come quel vento che ti spettina i capelli

Mentre spicchi il volo via di qua

ti guardo prendere il respiro

per tuffarti in mezzo al mondo

non sei piccola

per sempre piccola

Anima

sei mia per sempre anche distante

tu sei sangue del mio sangue

la felicità

che ti accompagni per le strade che decidi di percorrere

ti aspetto qua

mia sempre piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano da tutto il male

e se ti perdi, giura, di ritrovare la via del ritorno

Capita

che cambi pelle come cadono le foglie

come accade per la verità

l’unica arma che ferisce per far bene

per favore tu non perderla

mia grande piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano da tutto il male

e se ti perdi, giura, di ritrovare la via del ritorno

...

Giurami che ti vorrei sempre bene

che avrai il coraggio di ricominciare

se quel che ami scompare

giurami che ti porterai lontano da tutto il male

e se ti perdi, giura, di ritrovarti per averne cura