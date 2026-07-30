"Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito - racconta Levante - Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l'arancione è un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell'ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni più violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, l'esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare".